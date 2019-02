Integratori alimentari conservati in pessime condizioni igieniche, ecco dove

Integratori alimentari, sequestrati dai NAS di Perugia in seguito ad un’importante operazione. Gli investigatori dell’Arma, infatti, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno sequestrato amministrativamente quasi 3.000 confezioni di integratori che non erano mai stati notificati all’Autorità competente, e il deposito di circa 400 mq in cui i prodotti erano stoccati, in quanto privo degli specifici requisiti igienici. Il valore complessivo del provvedimento è di oltre 150.000 euro.

Fonte: Ministero della Salute