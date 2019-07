La dieta delle tre prugne, ecco come dimagrire velocemente

Tutti vogliamo essere in forma per questa estate 2019 che è ormai entrata nelle nostre vite. Ci sono svariati modi per dimagrire e svariate diete da fare. Ma avete mai sentito la dieta delle tre prugne?

In realtà, non si tratta di una dieta vera e propria, ma più che altro di una bevanda che riesce a far perdere peso in poco tempo, se poi abbinato anche ad una corretta alimentazione e a dello sport da fare.

In particolare, viene scelta la prugna come alimenti per questa bevanda poiché è in gradi di accelerare il processo di perdita di peso poiché le prugne che troviamo alla base accelerano il nostro metabolismo e forniscono le fibre necessarie al nostro organismo per depurarsi dalle tossine.

Non ci sono, poi, dei rischi che si potrebbero incontrare.

Detto questo, vediamo come realizzare questa bevanda dimagrante a base di prugna.

La dieta delle tre prugne per dimagrire in modo veloce

Come prima cosa, e come ogni bevanda che si rispetti, bisogna conoscere gli ingredienti.

In tal caso, si tratta di ingredienti che sicuramente troveremo nelle nostre cucine; niente di eccezionale o di troppo complesso.

Dobbiamo, quindi, avere ben 3 prugne, usare 200 ml di acqua e 1 limone.

Una volta presi i nostri ingredienti passiamo alla preparazione della nostra bevanda.

Si procede in questo modo: bisogna mettere tre prugne secche in una tazza d’acqua per poi lasciarla in frigo per un’intera notte.

Una volta che, poi, ci siamo svegliati, dobbiamo mangiare i frutti e separare l’acqua.

In seguito, si deve spremere il limone ed aggiungerlo all’acqua alle prugne, per poi bere la bevanda a piccoli sorsi.