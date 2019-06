La natura ci può rendere felici, basta poco

Il contatto con la natura ci può rendere felici, bastano due ore a settimana. Che sia mare, montagna, boschi, prati o laghi, l’importante è il contatto con la natura, può davvero farci sentire meglio, mentalmente, fisicamente, e come se fosse una terapia, ci fa stare in armonia con l’Universo intero.

I benefici della natura

A confermare il tutto c’è una ricerca che ha rivelato che, ad esempio, restare seduti in mezzo ad un paesaggio dove l’uomo è invisibile, porta benefici ad organismo e mente. I benefici si ottengono anche in piccola dose, bastano due ore a settimana per aumentare lo stadio di benessere e salute del corpo e della mente.

Secondo degli studi, basta dedicare poche ore a settimana all’ecoterapia, che si possono avere da subito benefici tipo, guardare la propria vita sotto un altro punto di vista e esserne soddisfatti. Non occorre fare per forza attività fisica o camminare, quello che bisogna fare è scegliere un luogo dove la protagonista è la natura, basta immergervi in essa, basta contemplare il paesaggio o ascoltare il cinguettio degli uccelli.

Sempre secondo delle ricerche fatte con degli studi, i benefici che il contatto prolungato con la natura apporta, sono anche di carattere fisico. L’organismo infatti, a contatto con questa, si rigenera e si carica della sua energia primordiale.

La cosa importante è quella che appena potete, uscite, ritagliatevi uno spazio vostro, basta che vi organizzate durante un fine settimana, scegliete il posto e recatevi li per qualche ora, ma se avete la possibilità di passare un intero fine settimana, meglio ancora, i benefici sono maggiori.