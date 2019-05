Lampada di sale, cosa succede se la si tiene in casa?

Molte sono le tendenze che arrivano a toccare anche le nostre abitazioni, come le decoriamo, come le strutturiamo, se fa bene o meno la presenza di natura nelle nostre stanze. Insomma, ogni tendenza rivolta alla nostra abitazione che si rispetti ha delle regole ben precise sulla collocazione e sulle funzioni. In questo contesto non può non esserci anche la lampada di sale, la quale ultimamente sta andando proprio a ruba e in voga in molte famiglie italiane, prendendo come riferimento i divi del cinema, della musica e gli influencer.

Ma precisamente a cosa serve la lampada di sale? Ha delle funzioni che producono effetti benefici davvero oppure è solo un pezzo di decorazione da mettere nella nostra casa che viene sbandierato anche troppo? Cerchiamo di capirci qualcosa.

La lampada di sale, funzioni, benefici..

C’è da premettere che, con o senza funzioni benefiche, le lampade di sale himalayano sono di per se un piacevole ed apprezzatissimo elemento d’arredo, e c’è da aggiungere che grazie alla loro luce tenue possono davvero creare l’atmosfera giusta per rilassarsi. Ma torniamo al focus del nostro documento. Le lampade di sale possono essere posizionate ovunque e presentano in ogni zona molti benefici.

Iniziamo col dirvi che hanno la facoltà di purificare l’aria e di trasmettere ad essa il loro gradevole odore, oltre che a rimuovere la polvere, il polline ed il fumo di sigarette. Quindi, dicendo questo, si può tranquillamente affermare che le lampade di sale risultano essere un grande aiuto per chi soffre di allergie o di asma, ma anche per chi semplice ha della tosse. Tutti questi benefici sono possibili perché gli ioni positivi di cui sono ricche risultano essere di grande aiuto per le vie respiratorie. Altra funzione importante è che esse inoltre stoppano le radiazioni elettromagnetiche di alcuni elettrodomestici come smartphone, computer e televisioni. Poi, aumentano il livello di energia del nostro corpo, avendo un vero e proprio effetto corroborante.

Dolcezza e sfumature di luce

Concludiamo col dirvi che un’altra grande funzione è che conciliano il sonno, grazie alla dolcezza delle loro sfumature di luce, ma migliorano anche l’umore e la concentrazione, questo perché leggere alla luce delle lampade di sale è una delle cose più rilassanti concepibili. Infine, sono anche dalla parte dell’ambiente dato che sono realizzate senza un uso eccessivo di materiali inquinanti come la plastica.