Le 5 sostanze che creano maggiore dipendenza: ecco quali sono

Anche se non tutte le dipendenze sono ugualmente dannose per la salute umana, gli uomini creano dipendenza dalle sostanze che creano piacere, desiderio e dipendenza fisica.

Ad esempio, anche la caffeina, che probabilmente è la sostanza psicoattiva più consumata sulla terra, provoca dipendenza, ma non è un pericolo per salute.

Un team di psichiatri, chimici, e farmacologi della Royal College of Psychiatrists del Regno Unito ha classificato le sostate più pericolose per la salute umana in mase a 3 fattori: quanti danni fisici provocano, quanto creano dipendenza, che impatto hanno sui costi della sanità.

Dipendenza e danni

La ricerca si concentra sulla dipendenza suddivisa in 3 fattoti che la determina:

piacere: dipendenza psicologica provocata dall’euforia provocata dalla sostanza

desiderio che si prova quando la sostanza viene sospesa

dipendenza fisica, ovvero sintomi fisici che l’utilizza sperimenta alla sospensione della sostanza.

Le 5 sostanze che creano più dipendenza