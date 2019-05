Le 8 regole che andrebbero rispettate sotto le lenzuola

Avete in programma una serata speciale e non volete sbagliare? Evitate i racconti piccanti sul sesso del passato con la vostra ex, cercate di stabilire delle regole ed è importante rispettarle per entrambi e non andrebbero mai trasgredite. Purtroppo in amore, e anche sotto le lenzuola, ci sono delle cose che non andrebbero nè dette, nè fatte, sia per godersi al meglio il momento, e sia per non rovinare l’intesa con il partner.

Perché con il nuovo compagno si litiga per l’ex?

Vediamo le 8 cose da cercare di evitare e da dire quando siete in intimità con il partner, e non solo

1)Il non partecipare: si presuppone che il sesso è coinvolgimento è anche divertimento, ed è per questo che sia l’uomo che la donna si devono sentire desiderati. Se si rimane impassibili e per qualche motivo non si prende l’iniziativa, la situazione tra la coppia sicuramente peggiorerà.

2)Dare degli ordini: in generale, gli uomini e le donne detestano ricevere comandi. Cercate di fargli capire cosa realmente vi piace e cosa non vi piace, in modo delicato e non esagerato, non trattatevi come dei robot.

3)Fare paragoni con il passato: evitate di parlare del vostro ex o della vostra ex, in primis sotto le lenzuola, non paragonate le esperienze passate con quelle attuali.

4)Rispondere a telefono: se non aspettate nessuna chiamata urgente, e siete in una bella atmosfera, non è il caso di rispondere al telefono, o meglio togliete la suoneria così non rischiate di essere disturbati, con calma dopo vedrete che vi ha cercato.

5)Parlare della vostra esperienza in amore: anche se avete avuto molte relazioni e vi sentite esperti/e ed emancipati/e, evitate di vantarvi con il vostro partner, potrebbe nuocere al vostro rapporto.

6)Parlare troppo: per migliorare il rapporto ed accendere la passione c’è bisogno di sguardi intensi e parole sussurrate, cercate di non chiacchierare troppo, magari parlando di cose vostre personali.

7)Commentare il corpo del vostro partner: cercate di essere delicati/e se volete fargli notare un pò di grasso o un pò di pancetta, non fatelo durante l’intimità, non è il caso.

8)Sbadigliare, girarsi dall’altro lato, andare in bagno: sia da parte dell’uomo che da parte della donna, questi comportamenti danno molto fastidio, sbadigliare durante l’intimità o appena concluso il rapporto, girarsi dall’altra parte appena finito l’atto d’amore (il consiglio sarebbe abbracciarsi), andare in bagno dicendo di andare a fare pipì (in alcuni casi ci si va a lavare, sbagliato).