Listeria nel salame dei supermercati Auchan e Simply: ecco marca e lotto

È stata trovata listeria nel salame mignon e nel salametto classico del salumificio Aliprandi, commercializzati nei supermercati Auchan e Simply, che a loro volta, hanno subito segnalato il richiamo. I due colossi appartenenti ai supermercati Auchan e Simply, hanno subito diffuso sui propri siti internet il richiamo del prodotto, stiamo parlando di un lotto di salametto classico e salame mignon del Salumificio Aliprandi per la presenza di listeria monocytogenes.

Salame contaminata a listeria: lotto

I prodotti in oggetto e richiamati hanno il seguente numero di lotto: L190007741, sono venduti sfusi o in confezioni da 220 grammi circa.

Lo stabilimento che ha prodotto questi due tipi di salami in oggetto, è il Salumificio Aliprandi Spa, lo stabilimento precisamente si trova in via Madolossa,25 a Gussago, una cittadina in provincia di Brescia.

Le due catene di supermercati e lo stesso salumificio, raccomandano come prima cosa di controllare, nel caso avessero questi prodotti, i lotti. Nel caso dovessero trovare riscontro nei lotti, si prega di non consumare il prodotto, riportarlo subito dove è stato effettuato l’acquisto e liberamente scegliere se essere rimborsati o effettuare il cambio del prodotto logicamente con lotto diverso.

