L’Omega 3 dalla parte delle donne, salute e bellezza

La donna di oggi non è di certo la donna di prima: sempre di fretta, una vita frenetica tra lavoro e famiglie, vari impegni, poco tempo per sé, pasti improvvisati e cercare di essere sempre presentabile. Le donne di oggi sono una vera forza della natura! Eppure non sanno che possono avere un alleato dalla loro parte: l’omega 3.

L’omega 3, un aiuto per le donne di oggi

L’omega 3 sono gli acidi grassi che si trovano in molti alimenti e che oggi si distribuiscono anche sotto forma di integratori. Gli omega 3 sono molti importanti per regolare alcuni aspetti collegati all’infiammazione. Infatti, pochi lo sanno ma i problemi infiammatori sono caratteristiche di gran parte delle patologie cronico-degenerative oltre che di gran parte dei problemi della pelle. E’ necessario dunque dare al nostro organismo ciò che realmente serve per l’infiammazione, oltre a curare l’invecchiamento e della bellezza della pelle. E’ qui che entrano in scena gli omega 3, i quali hanno le sostanze nutraceutiche ad azione antinfiammatoria, che possono migliorare la qualità della nostra pelle ed aiutare in fatto di bellezza. Molto importanti sono i carotenoidi, come il betacarotene, oltre che l’astaxantina e la luteina. Tali sostanze assieme agli omega 3 sembrano dare grandi risultati in fatto di bellezza e qualità della pelle.

Non solo pelle

Le sostanze che contengono gli omega 3 servono anche al nostro cervello, in particolare, possono essere molto di aiuto in periodo di stress. Questo perché un cervello stressato presenta un eccessivo grado di infiammazione, quindi bene intervenire con gli omega 3 i quali riescono anche a calmare l’ansia. Questi risultati non sono inventati, ma prove concrete. Essi infatti possono ridurrere i processi di ansia dovuti a particolari momenti in cui è richiesta maggiore concentrazione e rendita. Secondo alcuni studi, se si assume l’omega 3 prima degli esami non solo viene ridotta l’ansia ma si migliora anche durante lo svolgimento dell’esame. Cosa aspettiamo allora? Proviamoli subito!