Mangiare il gelato è dannoso alla salute, ecco perchè

Diversi studi scientifici confermano che mangiare il gelato fa male al cuore, il gelato fa parte di una lunga lista dei cibi lavorati e ultra-lavorati, e di conseguenza dannosi per la salute. È meglio che tutti quelli che fanno abuso di gelato d’estate lo sappiano, i gelati confezionati fanno parte di quei cibi ultra-processati, e quindi fanno molto male alla salute, è la scienza che lo conferma, come conferma, vi sembrerà strano, che i gelati fanno passare il mal di pancia.

Molti cibi fanno male al cuore: ecco quali

Ci sono molti cibi che sono tanto comodi da tirare fuori a pranzo o a cena all’ultimo minuto e sono purtroppo anche gustosi, peccato che facciano male al cuore, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari e possono sviluppare diabete, obesità e tumori, elenchiamo alcuni di questi cibo veleno: hamburger, wurstel, pizze surgelate, bastoncini prefritti, patatine, biscotti e dolci confezionati, bevande dolci e gassate, e tant’altro.

Uno studio eseguito in Francia, su 105 mila persone per cinque anni, ha stabilito che chi consuma regolarmente cibi ultra processati ha un 12% di rischio di soffrire nel corso della vita, di problemi cardiovascolari, con conseguente rischio di avere un infarto.

Evitare in assoluto i gelati confezionati

Comunque per chi ama il gelato, c’è una via di fuga e di conseguenza una buona notizia. I gelati confezionati sono da evitare assolutamente, lasciarli nel banco frigo dei bar, delle pizzerie, dei ristoranti, è un ottima idea. Se invece proprio non riuscite a resistere e desiderate un gelato, logicamente sempre senza mai esagerare, buttatevi nel gelato artigianale, cosa ancora più importante, anche se i costi sono maggiori, in quello di qualità.