Mangiare poco non è la strada giusta per dimagrire

La scienza sostiene che diminuire drasticamente la quantità di cibo non aiuta a dimagrire ma fa correre il rischio di ingrasare di più.

Le privazioni, quindi, non sono il modo giusto per perdere peso, con il tempo, infatti, rischiano di avere l’effetto opposto, ovvero acquistare chili in più.

E’ scientificamente provato, infatti, che quando il corpo rimane a corto di energia conserva le proprie rserve di grasso e rallenta il metabolismo.

Non mangiare non fa dimagrire

Le diete troppo drastiche, quindi, sono da evitare, come quelle che escludono dal regime alimentare intere categorie alimentari. Evitare anche le restrizioni caloriche troppo esagerate per non affamare troppo il corpo con il rischio che alla prima trasgressione si mettono su altri chili con il fastidioso effetto yo yo. In questo modo si rallenta il metabolismo e si rende difficoltosa la perdita di peso anche in futuro.

Come si dimagrisce?

Per dimagrire davvero, quindi, il trucco è quello di mantenere attivo il metabolismo, solo in questo modo il corpo rimarrà a corto del suo carburante andando ad intaccare le riserve di grasso.

Per mantenere attivo il metabolismo occorre un’alimentazione sana ed equilibrata, è essenziale non saltare i pasti principali e gli spuntini: 5 pasti al giorno sono necessari, colazione spuntino, pranzo, spuntino e cena.

Il metabolismo rimane sempre attivo.

