Meliloto, la pianta miracolosa contro cellulite e ritenzione idrica

Esiste una pianta che fa miracoli contro cellulite e ritenzione idrica per avere gambe più belle e leggere: il meliloto. Teniamo presente, come sempre, prima di assumere qualsiasi rimedio, anche se naturale, è fondamentale chiedere consiglio ad uno specialista. Il meliloto presenta delle controindicazioni e non è adatto a tutti. Può provocare nausea, diarrea. Sconsigliato alle donne in gravidanza e a quelle che allattano, sicuramente da evitare ai bambini con età inferiore ai 10 anni.

Meliloto per combattere la cellulite

Stiamo parlando di un fiore giallo e profumato, aiuta a rimettersi in forma e non solo, ha moltissime altre proprietà. Questa pianta contiene delle sostanze benefiche come flavonoidi e tannini, contengono alcune sostanze benefiche che aiutano ad eliminare le tossine in eccesso e migliorare la circolazione linfatica.

Il meliloto rafforza le vene e aiuta a contrastare l’insufficienza venosa e linfatica. Questa sostanza si può acquistare sotto forma di tintura, in compresse o in polvere. Molto consigliata in presenza di gonfiori ed edemi, per chi soffre di gambe pesanti, vene varicose e ritenzione idrica.

Il meliloto in polvere è molto indicato per chi soffre di cattiva circolazione, va preso come il tè. Versate un cucchiaio di prodotto in polvere in un pentolino di acqua bollente e lasciate per 10 minuti in infusione, versatelo in una tazza, facendo attenzione di filtrarlo bene, e consumatelo quando volete, prima o dopo i pasti.

Nei negozi specializzati o nelle erboristerie viene venduto l’estratto secco in capsule o le compresse, se ne possono assumere due al giorno. Il meliloto si può acquistare anche sotto forma di tintura madre, in questo caso basta far sciogliere in un bicchiere d’acqua 40 gocce e prenderlo due volte al giorno a digiuno.