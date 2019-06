Melograno: effetti benefici sui muscoli, un elisir di giovinezza

Come dimostrato da un recente studio svizzero, il melograno a effetti anti età sui muscoli, grazie alla presenza di urolitina A, sarebbe in grado di rallentare la perdita di massa muscolare tipica della terza età. Si è scoperto che l’urolitina A, sarebbe in grado di rallentare la perdita di massa muscolare che, dai 50 anni in poi, comincia a diventare progressivamente più rilevante. Questa sostanza contenuta nel melograno, ha grande efficacia sul miglioramento della funzionalità dei mitocondri, vere e proprie centrali elettriche delle cellule del corpo umano.

Melograno è un frutto apprezzato da secoli

Il melograno è stato introdotto in Occidente dai Romani che a loro volta lo hanno conosciuto a Cartagine, è un frutto apprezzato da secoli. Questo frutto è caratterizzato dalla presenza di ellagitannini, queste sostanze, non appena vengono introdotte nell’intestino umano, a seguito dell’ingestione, vedono le loro molecole convertirsi in urolitina A.

Gli studi fatti al Politecnico di Losanna, hanno permesso di prendere questa molecola in questione e somministrarla per 28 giorni a tre gruppi di anziani, poi è stato coinvolto anche un quarto gruppo, trattato però con un placebo. I risultati hanno confermato l’assenza di effetti negativi anche a fronte di una somministrazione prolungata.

Melograno: elisir di giovinezza

Il team di ricerca ha osservato con attenzione i biomarcatori relativi alla salute dei mitocondri presenti nel sangue e nelle cellule muscolari dei soggetti coinvolti nel campione, e ciò a permesso di portare alla luce il ruolo dell’urolitina A nella fisiologica moltiplicazione dei mitocondri, processo noto come biogenesi. La biogenesi miticondriale da giovani avviene naturalmente, ma nel passare degli anni il nostro organismo perde parte della sua capacità di agire contro i mitocondri non efficienti.

Una delle conseguenze di tutto questo è la sarcopenia, indica la perdita di massa muscolare. Grazie a questi nuovi studi, per chiudere si può dire che l’effetto dell’urolitina A, equivale a quello dell’attività fisica regolare, elisir di giovinezza senza pari.