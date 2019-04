Mia mamma una guerriera fino alla fine, il cancro ha portato via il mio prezioso angelo

Mia mamma ha iniziato la sua lotta contro il cancro al rene nel 2011 all’età di 40 anni, sono stati lunghi periodi di sofferenza, di angoscia ma soprattutto di paura. È stata una grandissima guerriera ha cercato in tutti i modi di combatterlo per 8 lunghi anni, ma alla fine a febbraio ci ha lasciato, non riusciva più a lottare era diventato troppo forte e doloroso. Il vuoto che ha lasciato non potrà essere più colmato, morendo un genitore muore con una parte della nostra vita… Purtroppo è la malattia del secolo, non pensiamo che le cure servono a salvarci perché sono solo un allungamento delle nostre sofferenze.

Il cancro è una malattia che non perdona e che se non si aboliscono tutti queste sostanze chimiche, e non si ripulisce il mondo da queste sostanze che stanno distruggendo molte famiglie, siamo costretti a dire che “siamo morti che camminano”, perché il cancro prenderà anche noi.

Un abbraccio a tutte le persone che lottano e che hanno lottato, come il mio prezioso Angelo che ha combattuto fino al suo ultimo respiro.

Le storie di vita e di sofferenza

