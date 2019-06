Mix di Formaggi grattugiati contaminati da Listeria: ecco lotto e marca

Mix di formaggi grattugiati ritirati dal commercio per presenza di Listeria monocytogenes. Il ritiro è stato segnato dal Ministero della Salute dopo che è stata rilevata la presenza di contaminazione in un campione commercializzato. Il mix di formaggi grattugiati a marchio “Per Te”, prodotti nello stabilimento di Latteria Soresina sito in via dei Mille 13-17 a Soresina in provincia di Cremona. Il prodotto ritirato a marchio Per Te coinvolge la confezione di 100 grammi con il numero di lotto 00 9114 con la data di scadenza minima del 23 luglio 2019.

Si consiglia di non consumare il prodotto e di consegnarlo al punto vendita dove si è acquistato, per il rimborso o la sostituzione.

