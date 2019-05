Nove alimenti salutari che possono fare male, ecco la lista completa

Alcuni alimenti considerati sani che ti sono stati consigliati di mangiare, tra cui spezie, frutta secca, frutta, verdura e addirittura integratori alimentari, potrebbero avere effetti collaterali negativi se consumati in eccesso, quindi bisogna mangiarli, ma con moderazione. Uno dei principi generali della tossicologia e che la dose fa il veleno. Di solito però è difficile mangiare così tanto di un singolo alimento da vedere effetti negativi sulla salute.

Lista dei nove alimenti che possono fare male

Gli scienziati stanno imparando la relazione che ha il cibo sul nostro corpo. Di seguito troverete una lista di cibi e bevande che contengono alcune proprietà cancerogene, e che possono portare a rischio la nostra salute:

1)Il vino rosso è consigliato, in moderata quantità, per aiutare il cuore, ma berne troppo aumenta il rischio di cancro e ictus.

2)Gli integratori di olio e pesce contengono omega 3 essenziali, ma potrebbero aumentare il rischio di sanguinamento.

3)La cannella è considerata salutare, ma potrebbe, usata in quantità eccessiva, essere tossica per il fegato.

4)La noce moscata ha delle proprietà allucinogene, non bisogna usarla in grande quantità.

5)Con il caffè bisogna andarci piano, contiene acrilammide, sostanza chimica collegata al cancro.

6)Il thè verde è uno dei migliori drink per la salute, ma troppo caldo si può collegare al cancro.

7)Il tonno è una proteina magra, ma è ricco di mutilmercurio, una tossina ambientale che può creare problemi allo sviluppo dei bambini.

8)Le noci del Brasile contengono molto selenio, andateci piano.

9)Il rabarbaro va benissimo, non si può dire la stessa cosa per le foglie. Contengono acido ossolico, velenoso per tutti gli essere umani.