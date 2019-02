Olio venduto come extravergine, una frode, sequestrati 1.000 litri

Olio extravergine contraffatto, i NAS di Ancona, al termine di un’attività ispettiva eseguita presso un frantoio marchigiano, ha deferito una persona alla locale Procura della Repubblica.

L’indagato è il legale responsabile della ditta, che dovrà rispondere del reato di frode in commercio. Durante il controllo, infatti, i militari hanno rilevato che lo stesso aveva posto in commercio dell’olio di oliva classificandolo come extravergine, quando invece le analisi di laboratorio hanno dimostrato che il prodotto era di qualità inferiore.

Nell’ambito degli accertamenti, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 1.000 litri di olio, dal valore di circa 15.000 euro.

I NAS con la loro attività ispettiva sono sempre presenti nel territorio italiano.

