Pasta e insalata contaminate, la classifica delle marche peggiori e migliori

Si torna a parlare di pasta contaminata da pestici e insalata in busta con presenza di sostanze cancerogene come cadmio e pesticidi, tracce di piombo in alcune marche. Ecco la classifica delle marche esaminate dal Salvagente, evidenziando le marche migliori e peggiori.

Le migliori e peggiori marche di Insalata

Bonduelle: presenza di Cadmio dello 0,04 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene ottima, Pesticidi assenti;

Esselunga: presenza di Cadmio dello 0,05 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene eccellente, Pesticidi presenti: Boscaldi 0,096 e Mandipropamid 0,948;

Coop: presenza di Cadmio dello 0,04 (mg/kg), tracce di piombo 0,02 (mg/km), Igiene ottima, Pesticidi boscalid 0,017;

Conad: presenza di Cadmio dello 0,10 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene ottima, Pesticidi: Fludioxonil 0,899 Cyprodinil 2,112 Fosetil Al 0,200;

Ecor: presenza di Cadmio dello 0,02 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene ottima, Pesticidi assenti;

Eurospin: presenza di Cadmio dello 0,02 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene ottima, Pesticidi presenti: ): Boscalid 0,073 Mandipropamid 0,035 Metalaxyl 0,139 Chlorantraniliprole 0,028

Selex: presenza di Cadmio dello 0,13 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene ottima, Pesticidi: Boscalid 0,463 Pyraclostrobin 0,034

Lidl: presenza di Cadmio dello 0,15 (mg/kg), tracce di piombo 0,01 (mg/kg), Igiene ottima, Pesticidi: Boscalid 0,133

Carrefour: presenza di Cadmio dello 0,09 (mg/kg), non sono state rilevate tracce di piombo, Igiene buona, Pesticidi: Boscalid 0,012 Cyprodinil 0,171 Mandipropamid 0,018 Metalaxyl 0,043

Dimmidisì: presenza di Cadmio dello 0,16 (mg/kg), tracce di piombo 0,01 (mg/kg), Igiene ottima, Pesticidi: Boscalid 0,010 Abamectin 0,014 Fludioxonil 0,110

Tutte le insalate in busta sono risultate conformi in quanto non superano il limiti di legge per nessun parametro. Anche se c’è da dire che la presenza di sostanze cancerogene risulta in quasi tutte le insalate in busta esaminate, gli effetti dell’uso costante e giornaliero, non si conoscono e non si sa come potrà influire nel tempo sulla salute umana

Le migliori e peggiori marche di Pasta con il voto finale

De Cecco: pasta integrale con il voto 9,6

Voiello 100%

Grano aureo: anche qui la pasta ha ricevuto un ottimo voto – 9,5

De Cecco: ha ricevuto un voto alto (9,8)

La Molisana ha ricevuto il voto 9,5

Ottimo giudizio invece per:

Alce Nero Bio: voto 9

Rummo: voto 9,1

Garofalo integrale: voto 8,9

Rummo Bio integrale: voto 8,9

De Cecco Bio: voto 8,8

Coop Bio: voto 8,7

Buitoni: voto 8,7

Buono il giudizio invece per la pasta Barilla Bio: voto 7,5

Giudizio medio per quanto riguarda la pasta Barilla 5 cereali: voto 6,9

Garofalo: voto 6,7

Esselunga: voto 6,5

Granoro: voto 6,1

Divella: voto 6,3

Barilla: voto 6,4

Coop: voto 6,2

La Molisana integrale: voto 6

Scarso giudizio per la pasta:

Combino (si trova nei supermercati Lidl): voto 3,5

Del Verde: voto 4,5

Tre Mulini (si trova nei supermercati Eurospin): voto 3

