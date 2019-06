Perdi 6 chili in tre settimane: perfetta per prepararsi alla prova costume

La dieta Mosley, ideata dal dottor Michael Mosley, è perfetta per prepararsi alla prova costume, permette di perdere 6 chili in 3 settimane. Elaborata dal dottor Mosley, medico e giornalista scientifico della BBC, è perfetta per chi vuole perdere peso velocemente e normalizzare la glicemia. E’ una dieta estremamente restrittiva, la sua caratteristica è quella di non superare le 800 calorie giornaliere suddivise in 4 pasti al giorno di 200 calorie ciascuno.

Dieta per perdere 6 chili: digiuno per 12 ore

La regola è quella del digiuno intermittente che deve essere portato avanti per 12 ore, esempio: se si cena alle 20,00, la colazione deve essere fatta alle 8,00, se si cena alle 22,00 fa niente, l’importante che la colazione poi sia fatta alle 10,00, mantenendo sempre le 12 ore di astensione.

La mattina si può iniziare con un frullato, e per farlo raggiungendo le 200 calorie previste si può comporlo a base di carote e mandorle, vero e proprio benessere per la pelle. Altro frullato consigliato per questa dieta, pere e vaniglia. Le combinazioni sono davvero tante, si può prevedere un mix di avocado e cetriolo, ottimo per idratarsi e ottimizzare l’apporto di grassi buoni.

Per lo spuntino, ci si può orientare verso uno yogurt greco, con un cucchiaio di miele o con una spolverata di carote.

Per il pranzo e la cena si può optare tra shake e minipasto, ad esempio due uova sode con contorno di cetrioli o una scatoletta di tonno al naturale, considerando sempre la regola delle 12 ore di digiuno.

Dieta drastica

Oggettivamente una dieta davvero drastica, attuabile solo con chi sta veramente bene con la salute e sempre dopo aver chiesto il parere al proprio medico. Da non dimenticare mai l’importanza di svolgere attività fisica, provvedendo ad idratarsi con almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

