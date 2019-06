Problemi di insonnia? Un metodo naturale vi farà dormire 8 ore di fila

È vero: se non si dorme bene, una volta svegliati, non si riesce a concludere nulla di buono nella giornata, oltre ad avere problemi di salute se poi questa situazione tende ad essere piuttosto permanente. Lo stress, l’uso eccessivo della tecnologia, i pensieri che continuano a frullarci nella testa, quello che mangiamo, sono varie cause che portano ad una situazione di insonnia. Se poi ci mettiamo anche il fatto che con questo caldo che aumenta si riesce a dormire solo poche ore, praticamente possiamo dire di essere spacciati ed è normale non sentirci proprio bene il giorno dopo. Esistono vari metodi per curare l’insonnia, ci sono metodi naturali e poi ci sono dei farmaci appositi. Prima di ricorrere a questi ultimi, date un’occhiata ai primi, in particolare, oggi vi presenteremo come realizzare un metodo naturale e quindi fai da te per poter dormire bene.

Un metodo naturale contro l’insonnia: così si dorme bene e ci si sveglia rilassati.

Ribadiamo l’importanza del sonno e di come sia necessario per alzarsi il giorno dopo rilassati e attivi per la giornata impegnativa che magari ci attende, che sia di studio, di lavoro o anche di puro piacere.

Per realizzare questo rimedio del tutto naturale, bisogna avere pochi, ma essenziali ingredienti. Come prima cosa, munitevi di 5 cucchiai di miele e di 1 un cucchiaino di sale himalayano. Molto semplicemente, bisogna mescolare questi ingredienti fra loro e conservali in un barattolo di vetro. Detto fatto, questa è la procedura.

Ma cosa la si deve applicare? Prima di andare a dormire, prendiamo il nostro rimedio naturale al 100% e mettiamolo sotto la lingua in modo che si possa sciogliere.

Perché questi due ingredienti sono importanti?

Il sale himalayano contiene più di 80 minerali ed elementi che sono essenziali per il nostro corpo, mentre il miele contiene glucosio, che da energia alle cellule del nostro corpo.

Entrambi, insieme, aumentano i livelli di serotonina, aiutandoci ad alleviare lo stress in modo naturale.