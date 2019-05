Prodotti alimentari contaminati e pericolosi per la salute, elenco aggiornato

Quasi ogni giorno pubblichiamo i prodotti alimentari segnalati dal RASFF e dal Ministero della Salute perché contaminati da batteri pericolosi o da sostanze cancerogene. Abbiamo racchiuso in quest’articolo l’elenco completo di tutti i prodotti ritirati dal mercato con marche e lotti a cui fare molta attenzione.

Formaggio contaminato da batterio Escherichia Coli O26 e ceppo STX-2

Formaggio francese “St. Marcellin Crémier”, contaminato da escherichia Coli O26, venduto in molti paesi europei, tra cui anche l’Italia. La Francia ha provveduto ad avvisare il Ministero della Salute italiana, dopo tredici casi di bambini con sindrome emolitica uremica riscontrati dopo aver mangiato il formaggio. Per tutte le informazioni e per conoscere i lotti contaminati, consigliamo di leggere la notizia completa qui: Formaggio contaminato da escherichia coli O26, rischi gravi in Italia, marca e lotti

Formaggio contaminato da batterio Escherichia Coli ceppo STX-2

Formaggio prodotto in Italia ed esportato anche in altri paesi, ritirato immediatamente perché contaminato dal batterio “Killer” Escherichia coli, ceppo STX-2 che produce shigatoxina. A lanciare l’allarme è stata la Germania, si attendono chiarimenti dal Ministero della Salute, in quanto il pericolo è anche in Italia. È possibile leggere qui la notizia completa: Formaggio contaminato da batterio killer “escherichia coli”, ritiro immediato

Salame affettato a marchio Conad contaminato da Salmonella

Richiamo immediato di salame affettato Golfetta prodotto da Conad per possibile contaminazione da Salmonella. L’allerta è stata emanata dal gruppo Conad, e riguarda le confezioni di salame affettato con il numero di lotto 26910002 con scadenza 08 maggio 2019. Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare: Salame affettato contaminato da Salmonella, ecco marca e lotto

Pasta e insalata contaminate, la classifica delle marche peggiori e migliori

Stilata una classifica di marche peggiori e migliori, di pasta e insalata imbustata pronta all’uso. I test hanno portato alla luce una realtà ignorata da molti consumatori. Questa notizia è rimbalzata sul web molte volte, i test fatti da “Salvagente” hanno rilevato una presenza di pesticidi nelle varie marche di pasta. Nelle insalate lavate e imbustate pronte all’uso, sono state rilevate tracce di sostanze cancerogene come cadmio, pesticidi e tracce di piombo. È possibile leggere qui la classifica delle marche esaminate: Classifica completa