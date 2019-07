In questi ultimi giorni il Ministero della Salute, ha provveduto al ritiro di prodotti alimentari pericolosi per la salute per probabile contaminazione da Listeria e presenza di allergeni non specificati in etichetta. Abbiamo racchiuso in quest’articolo le ultime allerte alimentari, specificando le marche dei prodotti e i vari lotti sottoposti al ritiro.

Filetti di alici panati e congelati, allergeni non specificati

Ritirati immediatamente dal mercato i filetti di alici panati e congelati a marchio Adriatic Fish per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il ritiro si è reso necessario dopo aver rilevato durante un’analisi di autocontrollo per il monitoraggio di allergeni che viene effettuato da parte di USL e UVAC, sono state riscontrate tracce di allergene di soia, ma la cosa ancora più grave, e che non sono indicati in etichetta.

Riso contaminato da Listeria

Ritiro immediato del riso alla cantonese gusto QUI Take Away, per presenza di Listeria. La Coop richiama il prodotto immediatamente in quanto pericolo di rischio di contaminazione batterica. In quest’articolo tutte le informazioni e i lotti sottoposti al ritiro: Riso contaminato da Listeria: Coop richiama il prodotto

Salame contaminato da Listeria

Ritiro immediato del salame prodotto dal Salumificio Bianco Angelo per contaminazione da Listeria. Il comunicato è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, nella pagina dedicata ai ritiri alimentari. La notizia completa: Allerta salame per presenza di listeria: ecco lotto e marca

Confettura extra amarene: rischio allergeni

Confettura extra di amarene a marchio Conad ritirata immediatamente dal commercio per rischio alleni non indicati in etichetta. Si tratta di possibile presenza di solfiti non dichiarati in etichetta, ed è per questo motivo, che ha spinto la stessa catena di supermercati a marchio Conad, a scopo precauzionale, a diffondere l’avviso di richiamo per la confettura in questione, stiamo parlando di quella extra alle amarene.

