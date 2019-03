Prodotti alimentari ritirati dal Ministero, contenenti corpi estranei e sostanze pericolose per la salute

Prodotti alimentari ritirati dal Ministero della Salute perché pericolose per la salute. Il sistema di allerta del Ministero ogni giorno pubblica un avviso per informarvi del pericolo e di non utilizzare i lotti menzionati. I comunicati di ritiro vengono pubblicati anche dalle aziende. Questa volta il ritiro ha interessato tre prodotti di uso comune: Acqua, zucchero e Chicken di pollo.

Acqua minerale naturale ritirata per presenza di particelle in sospensione

La catena di distribuzione Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto di acqua minerale naturale “Ninfa”. Il ritiro si è reso necessario per la possibile presenza di particelle in sospensione.

Il lotto del prodotto interessato è distribuito in bottigliette da 50 cl, con il seguente numero L20RX2N, la scadenza è novembre 2019.

Le bottigliette richiamate sono state prodotte dall’azienda Acque Minerali d’Italia S.p.a. nello stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza. Il prodotto è stato distribuito nei punti vendita di Penny Market: Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Richiamo di prodotti surgelati a base di pollo per gravi rischi di allergie e intolleranza

La società Migros per possibile presenza di frumento e glutine ha richiamato dal commercio i seguenti prodotti a base di pollo: “Chicken Nuggets Aha!” e “Chicken Crispy Aha!”.

La Migros avvisa che i prodotti acquistati potranno essere riportati al negozio della catena di distribuzione e ottenere il rimborso del prezzo di vendita.

Zucchero contaminato con corpi estranei

Il richiamo arriva dal Ministero della Salute, si tratta dello zucchero a marchio Sudzuccheri. Il ritiro si è reso necessario per “Rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”, è quanto si legge nel comunicato.

Ieri abbiamo già diffuso la notizia, per maggiori informazioni, consigliamo di leggere:Allerta zucchero per corpi estranei: marca e lotti richiamati