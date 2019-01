L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate, ma puoi controllare questo sentimento? Esistono trucchi psicologici che possano far si che chi ti piace davvero tanto si innamori di te follemente? Ovvio che ci sono! Adesso mettiti comodo, prenditi un drink e continua a leggere perché sto per svelarti due importanti segreti su come trasformare dei piccoli sentimenti in profondo e eterno amore.

Ecco cosa non devi mai fare

All’primo appuntamento non devi assolutamente mangiarti il gelato insieme al tuo lui/ lei perché c’è una ragione ben precisa, anche se ti sembra un po’ strano. John Bargh dell’Yale University che analizza il ruolo dell’elaborazione inconscia nel comportamento sociale con alcuni studi dimostra la connessione tra la temperatura corporea di un individuo ed il suo stato psicologico. Sembra che quando sentiamo caldo, molto probabilmente siamo più amichevoli con le altre persone, quindi usa questa informazione al tuo vantaggio. Cerca di scegliere ambienti e bevande calde al primo appuntamento per far si che l’incontro abbia successo.

Conosci i vantaggi di un contatto visivo prolungato?

Ebbene ti spiego cosa succede nel momento in cui guardi per molto tempo una persona. Il contatto visivo prolungato è l’epitome della tensione romantica, e anche questa volta la scienza conferma i suoi effetti straordinari. Zick Rubin, docente di Psicologia ad Harvard, ha effettuato uno studio chiamato ‘’Misurazione dell’amore Romantico’’, per cercare di capire se in qualche modo è possibile misurare l’amore. Ebbene si! È possibile! Basta guardare attentamente una persona dritto negli occhi, farci caso alla frequenza e la durata con cui la persona che hai di fronte ti sta guardando. Secondo lo psicologo Rubin, le coppie che sono follemente innamorate si guardano l’un l’altro il 75% delle volte durante una conversazione, quindi se vuoi che la magia dell’amore si sviluppi in maniera veloce, guarda negli occhi a lungo e frequentemente il tuo lui/lei.

Ricordati che guardare negli occhi la persona che hai di fronte può non essere solo la conseguenza dell’essere innamorato/a, ma anche la ragione per cui tu lo stai guardando.

