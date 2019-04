Quali sono gli alimenti che non hanno scadenza?

Ormai ogni prodotto che andiamo a comprare, dal latte, alla pasta, dalla brioche al cioccolato all’acqua, addirittura, ha una scadenza. Eppure, quella data che noi leggiamo, la quale indica il giorno esatto entro cui consumare il prodotto, è puramente orientativa, ma per legge, chi produce il prodotto, deve inserire una data di scadenza. Essa, però, sebbene presente per la nostra salute, manda comunque in panico le persone: mettiamo il caso che qualcuno compri un succo di frutta con scadenza relativa al giorno 23/4/2019. Passa il giorno, ma il succo di frutta è ancora lì, allora che fare? Nella maggior parte dei casi, quel succo di frutta viene gettato via, ma in realtà è ancora buono. L’argomento della scadenza è molto delicato e molto complesso. Piuttosto, in questo articolo parleremo di quali sono gli alimenti che non necessita di scadenza anche se magari la presentano.

Tutti i prodotti alimentari hanno una scadenza? Il nostro podio

Ovviamente non possiamo sapere con certezza tutti i prodotti che non presentano una scadenza in natura, pertanto ci soffermeremo solo su tre di essi che sono usati spesso nel nostro quotidiano.

Il primo prodotto di cui parleremo è il miele: esso non ha scadenza. Eppure, pensate al fatto che quando è stata aperta la tomba di un faraone, è stato ritrovato del miele il quale, dopo esser stato analizzato, è emerso che era ancora commestibile! Quindi, non gettate mai il miele!

Altro cibo che non ha scadenza, se non per una questione formale e di legge, è il sale. Oggi lo usiamo in moltissime pietanze, non scade, ma viene anche usato per conservare al meglio determinati cibi che possono deteriorarsi, come i salumi.

Ultimo prodotto di cui parliamo che non presenta scadenza è il tanto amato cioccolato. Una motivazione in più per farne una scorpacciata!