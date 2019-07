Quanto tempo bisogna aspettare per fare il bagno dopo mangiato?

Vediamo cosa c’è di vero nel dire che dopo mangiato bisogna aspettare tre ore per tuffarsi in acqua, con l’estate ormai entrata in pieno, cerchiamo di capire effettivamente come fare per non incorrere in malori che potremmo evitare con un pò di attenzione.

Fare il bagno dopo mangiato: la regola delle tre ore

La scienza definisce la regola delle tre ore una norma comportamentale da tenere a mente, non è nè una prassi nè una regola definita. La scienza si schiera con chi definisce la regola delle tre ore fosse frutto di un falso mito.

Le ore che determinano l’attesa di fare il bagno dopo mangiato, dipendono da alcuni fattori. Innanzitutto dal quantitativo di cibo che si è ingerito, o la varietà di cibo che si è mangiato. Questi fattori appena citati determinano i tempi della nostra digestione, ed è logico che più si mangia, più poi è difficile digerire, e di conseguenza si vanno ad allungare i tempi per poi tuffarsi in acqua.

Un’altro fattore che contribuisce a far variare i tempi della digestione, è l’acqua troppo fredda, o anche l’alterazione troppo veloce della temperatura corporea.

Dopo i pasti stomaco e intestino hanno bisogno di ossigeno

Bisogna dire, che dopo i pasti, stomaco e intestino hanno bisogno di ossigeno per digerire e trasformare il cibo che è stato ingerito. Un cambiamento della temperatura può causare una diminuzione della quantità di sangue che arriva all’addome, provocando il rallentamento della digestione, comportando di conseguenza, ad una sensazione di malessere.

Per essere sicuri di fare il bagno senza pericolo subito dopo mangiato, basterà mangiare la frutta. Anche qui bisogna comunque fare attenzione a non esagerare. Si può mangiare anche poco, ma bisogna fare attenzione molto alla masticazione, ingurgitare i cibi rapidamente senza masticare bene, provoca problemi alla digestione, e di conseguenza, i tempi per fare il bagno si allungheranno.