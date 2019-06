Rasoi usa e getta Gillette richiamati dal commercio per ferite e lacerazioni

Ritiro volontario dal commercio dei rasoi usa e getta Venus Simply3 prodotti dalla società Gillette, la motivazione riportata dalla stessa società è stata : “lacerazioni e rischio di lesioni”. Sono stati ritirati circa 87.000 pacchi di rasoi. Il richiamo è stato predisposto dopo la segnalazione di un consumatore americano che si è tagliato con i rasoi difettosi. I rasoi Venus Simply3 sono venduti in due tipi di pacchi e sono di colore rosa, giallo e viola.

I due pacchi in vendita sono così suddivisi:

un set da 4 pezzi “Rasoio monouso Venus Simply3” e un pacchetto “Bonus Daisy 12 + 1 Venus Simply3”.

I consumatori che hanno acquistato tra febbraio e maggio questo prodotto, possono restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso. Si consiglia di non usarli, secondo l’allerta lanciata dalla Consumer Product Safety Commission statunitense.”I consumatori dovrebbero smettere immediatamente di usare i rasoi di Venere3 richiamati e contattare Gillette per la sostituzione“.