Rimedio efficace naturale e fai da te contro le zanzare

L’estate porta con sé il sole, la spiaggia, il mare, i capelli che si schiariscono, la pelle che si abbronza, il caldo, ma soprattutto le zanzare! In effetti, forse l’unica pecca della bella stagione sono proprio le zanzare che ci infastidiscono con il loro pungerci, andando a creare sulla nostra pelle dei morsi molto rossi. Sono tanti i rimedi che vengono venduti sul mercato contro le zanzare, ma non sempre la maggior parte di essi risultano essere efficaci e quindi a non farci grattare come un ossesso!

A questo punto, andando a risparmiare anche qualcosa in fatto di denaro, non è meglio provare un rimedio del tutto naturale, che è possibile da fare a casa propria? Che cosa si ha da perdere? Mal che vada vi ritroverete di nuovo i morsi di zanzara sulla vostra pelle, ma non avrete buttato nemmeno un euro! Vediamo di cosa si tratta, cosa ci serve e come preparare il rimedio contro le nostre amiche zanzare.

Come si prepara un rimedio antizanzara naturale e fai da te

Quali sono gli ingredienti che ci servono?

Bisogna dire che questo rimedio è piuttosto datato, quindi vecchio, e che per realizzarlo sono necessarie poche cose come l’olio di limone e di eucalipto. Insieme, creano una miscela raccomandata dagli esperti in quanto è un efficace repellente contro gli insetti.

Cosa ci serve:

– 6 fette di limone ,

– 5 fette di lime,

– 2 rametti di rosmarino,

– acqua,

– olio di eucalipto infuso con limone (7-10 gocce) ,

– 1 candela galleggiante,

– un vasetto vuoto.

Lo svolgimento per realizzare il rimedio contro le zanzare

Prima cosa a nostro favore è che non andremo a buttare molto tempo per realizzarlo. Bisogna soltanto aggiungere insieme tutti quei prodotti sopra citati in un vasetto vuoto, per poi finire con l’aggiunta di una candela che galleggia. Lo si può realizzare cinque minuti prima di sedervi all’aria aperta per godervi la natura.