Ringiovanire le arterie, correre fa bene alla salute

Allenarsi per una maratona, secondo uno studio, fa bene alla salute, apporta moltissimi benefici all’organismo. Correre in generale fa bene, ringiovanisce le arterie di almeno quattro anni. Un gruppo di studiosi dell’University College London, ha analizzato un gruppo di maratoneti valutando i loro rapporti prima e dopo l’allenamento per una gara. Ha presentato i dati raccolti in occasione e ha determinato che le sessioni di corsa effettuate prima della maratona, favorirebbero la salute del sistema cardiocircolatorio. A stupire ancora di più, e che a trarre il maggiore beneficio sono state soprattutto le persone anziane e quelle meno allenate.

Per effettuare questa ricerca, sono stati presi come riferimento maratoneti con un’età compresa tra 21 e 69 anni, quelli che hanno partecipato per la prima volta ad una maratona. Per ogni persona, è stata stimata la salute delle arterie prima e dopo l’allenamento, considerando che per la preparazione a questa competizione sportiva, i soggetti hanno percorso dai 10/20 km a settimana.

La valutazione è stata fatta in base alla rigidità delle arterie, precisamente dell’aorta. I risultati sono stati strabilianti. Tutti gli atleti che si sono allenati per sei mesi e che hanno completato la loro prima maratona, hanno presentato un ringiovanimento di 4 anni delle arterie e una riduzione di pressione del sangue di 4 unità.

Questi studi e relativi risultati, fanno pensare a, se mantenuta nel tempo, in una riduzione del 10% il rischio di ictus. Ciò può significare, che in futuro, per ringiovanire le arterie non bisogna ricorrere forzatamente solo ai farmaci, ma anche all’attività fisica che, ancora una volta, si dimostra fondamentale per la nostra salute fisica.