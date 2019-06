Rischio microbiologico: bolle di sapone ritirate

Il Ministero della Salute ha richiamato le bolle di sapone dei Gormiti, ancora una volta un prodotto destinato ai bambini, prodotte da Planeta Junior e Kotoc, perchè al loro interno sono stati rilevati dei batteri patogeni. Dopo il recente ritiro della bambola Vogue Girl, dovuto ad un eccessivo livello di ftalati pericoloso per l’apparato riproduttivo, adesso tocca alle bolle di sapone Gormiti prodotte in Cina.

Bolle di sapone: ecco i lotti contaminati

Il prodotto è stato sottoposto a sequestro penale e le confezioni di bolle di sapone sono state tutte ritirate. Il lotto in questione è il numero V61180119, codice a barre 8002752061188.

Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di rischio microbiologico per chi dovesse venire a contatto con il prodotto, la conta microbica totale aerobia a 30° si è rilevata ben superiore al valore soglia raccomandato. Il rischio, in particolare per i bambini, sono loro che le usano, è di contrarre infezioni pericolose per la salute, sia per inalazione che per ingestione accidentale. È bene fare molta attenzione, questo tipo di giocattolo può venire a contatto con la bocca e di conseguenza l’esposizione a gravi pericoli per la salute.

Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo assistito a parecchi prodotti ritirati dal mercato per rischio microbiologico, a volte per generi alimentari, come qualche settimane fa per le tartare di bovino adulto contaminata da listeria, talvolta di farmaci, i prodotti per la salute possono essere ritirati dal commercio per problemi riguardanti la loro corretta fabbricazione e soprattutto conservazione.