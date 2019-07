Riso contaminato da Listeria: Coop richiama il prodotto

Rischio Listeria nel riso alla cantonese gusto QUI Take Away: la Coop richiama il prodotto, rischio contaminazione da batterio. Coop richiama infatti dai supermercati due lotti di riso, il prodotto è stato distribuito in alcuni punti del nord Italia. Il prodotto in questione è il riso alla cantonese preconfezionato, che viene commercializzato dalla Rivaltafood Spa ed è finito sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute per rischio batteriologico dovuto alla presenza di listeria monocytogenes.

Riso contaminato: lotto e scadenza

I lotti in questione e che bisogna fare attenzione, e ad essere cestinati sono: il lotto numero 19328036 con scadenza 25/07/2019 e numero 19528104 con scadenza 27 luglio 2019.

Ci sarebbe un forte rischio batteriologico dovuto alla presenza di listeria monocytogenes. La Coop invita quindi i cittadini di controllare se si ha a casa il prodotto del lotto in questione, raccomandano assolutamente di non consumarlo, anzi, di recarsi nel centro o supermercato dove è stato acquistato il prodotto, o gli verrà cambiato con lo stesso prodotto, logicamente con lotto diverso da quello sotto accusa, o gli sarà rimborsata la cifra che è stato pagato.

Se nel caso per errore avete consumato questo prodotto, vi invitiamo a capire l’importanza di sapere quali sono i sintomi e nel caso recarsi al più vicino ospedale.

La listeriosi, può provocare nausea, vomito e diarrea, ma anche infezioni più gravi, come la meningite. È un tipo di infezione che si trasmette per via alimentare, e può essere pericolosa soprattutto per le persone con basse difese immunitarie come potrebbero essere bambini e anziani.

