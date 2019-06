Ritirati dal mercato integratori con Viagra e Cialis: ecco i sei ritirati

Pubblicato dal Ministero della Salute un avviso di sicurezza alimentare per il ritiro di sei integratori provenienti dalla Cina che contenevano sidenafil e tadalafil, i principi attivi di Viagra e Cialis, pur dichiarando in etichetta ingredienti a base vegetale. La prima irregolarità è stata segnalata in Spagna attraverso il Rasff, ma come paese è interessato anche l’Italia.

Integratori interessati dal ritiro

Gli integratori, distribuiti dall’azienda Marco Cordone Spain, con sede in calle Argentina Galte III 319 a El Medano, a Tenerife.

I sei integratori interessati sono :

BIOACVIT CÁPSULAS (Sildenafilo y tadalafilo);

BIOACVIT EXTRA FORTE CÁPSULAS (Sildenafilo y tadalafilo);

TOREXAN CÁPSULAS (Sildenafilo);

DEVIT FORTE CÁPSULAS (Sildenafilo y tadalafilo);

DEVIT SOLO PIANTE CÁPSULAS (Sildenafilo y tadalafilo);

BULL EXTREME CÁPSULAS (Sildenafilo y tadalafilo)