Ritirati dal mercato pasticcini Ikea per allergeni non dichiarati

La nota è stata diffusa dalla stessa Ikea che richiama i pasticcini Sotsak Skumtopp per contenuto di polvere di latte non dichiarato sulla confezione.

La misura riguarda le confezioni con scadenza tra il 14 marzo e il 18 aprile.

Ritiro cioccolatini Ikea

La nota diffusa dall’Ikea chiarisce che il richiamo è dovuto alla presenza di sostanze non dichiarate nell’etichetta che potrebbero scatenare allergie nei clienti con intolleranze o allergie al latte. Tali clienti, chiarisce l’azienda sono invitati a riconsegnare i prodotti presso il punto vendita e saranno interamente rimborsati.

L’azienda dichiara infatti che i pasticcini in questione potrebbero scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di componenti di latte nel cioccolato che non sono stati riportati nella lista degli ingredienti. I sintomi di tali allergie potrebbero andare da prurito, gonfiore di labbra, bocca e lingua, gola e palato, gonfiori addominali ma nei casi più gravi anche difficoltà respiratorie e shock anafilattico che richiederebbe ricovero ospedaliero.

Per tutte le persone che non hanno problemi di allergie al latte e alle sue componenti non è sconsigliato il consumo dei pasticcini in questione.