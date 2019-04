Ritirati farmaci per ipertensione, sono cancerogeni: ecco quali

Ritirati alcuni farmaci per l’ipertensione negli USA per presenza di impurità cancerogene. A diffondere la notizia la stessa casa produttrice delle pillole contro la pressione alta, la Torrent Pharmaceuticals Limitid che ha fatto sapere che sono stati ritirati ben 36 lotti di una nota marca di pillole per combattere l’ipertensione, le Losartan potassium, e 68 lotti di Losartan .Potassium/Hydrochlorothiazed

Anche in questo caso, come nei casi precedenti di ritiro di farmaci contro l’ipertensione di cui è stata bloccata la vendita, sono state ritrovate tracce di impurità cancerogene. Arriva, quindi, un nuovo allerta per una presenza eccessiva di Acido N-Metilnitrosobutyric che supera le dosi massime fissate.