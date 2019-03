Farmaco antibiotico con ritiro immediato dalle farmacie, con il divieto di utilizzo di numerosi lotti. La decisione si è resa necessaria in seguito all’ esecuzione della Commissione Europea n. 2050 dell’11 marzo 2019 che prevede la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale ACIDO PIPEMIDICO EG*20CPS400MG – AIC, la Società EG ha comunicato il ritiro a tutte le farmacie.

Elenco dei lotti interessati al ritiro del farmaco antibiotico

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1601scad. 12-2020

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1602scad. 12-2020

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1603scad. 12-2020

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1604scad. 12-2020

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1605scad. 01-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1606scad. 01-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1607scad. 01-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1608scad. 01-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1609scad. 02-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1610scad. 02-2021

AcidoPipemidieoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1611scad. 02-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1612scad. 02-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1613scad. 10-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1614scad. 10-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1615scad. 10-2021

AcidoPipemidicoEG”400MGCAPSULERIGIDE”20CAPSULElotton.1616 scad. 10-2021

La sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei suddetti farmaci comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l’intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Farmaco antibiotico ritirato con effetto immediato

Gli antibiotici della classe dei chinoloni e dei fluorochinoloni, come la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina o l’acido pipemidico, presenti in farmaci come Ciproxin, Avalox, Pipemid, ecc., possono causare gravi complicazioni all’apparato muscoloscheletrico e nervoso.

Il Comitato dei Medicinali per uso umano (CHMP) del’Agenzia europea del farmaco (EMA), ha confermato la raccomandazione emessa dal Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC), e la pericolosità di questi farmaci a seguito di una revisione degli effetti indesiderati riportati con questi medicinali. Molti di questi farmaci come Fluorochinoloni e chinoloni sono antibiotici prescritti comunemente perchè ad ampio spettro. Vengono spesso utilizzati per combattere infezioni alle vie respiratorie, urinarie, otiti, sinusiti, ecc.

La revisione delle segnalazioni di farmacovigilanza ha interessato i vari principi attivi di questa classe, vale a dire: ciprofloxacina (ad es. Ciproxin), flumechina, levofloxacina (ad es. Levoxacin o Tavanic), lomefloxacina (ad es. Chimono o Uniquin), moxifloxacina (ad es. Avalox), norfloxacina (ad es. Norflox o Noroxin), ofloxacina, pefloxacina (ad es. Peflox), prulifloxacina e rufloxacina (antibiotici fluorochinolonici); cinoxacina, acido nalidixico e acido pipemidico (ad es. Pipemid o Urotractin) (antibiotici chinolonici).

Le raccomandazioni interessano solo le formulazioni assunte per bocca, per iniezione e i medicinali somministrati per via inalatoria.

