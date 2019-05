Ritiro farmaco per pressione alta perchè cancerogeno, sei farmaci sono ancora in commercio

Nuovo ritiro negli Stati Uniti del farmaco utilizzato per la pressione alta contenente il principio attivo Losartan. La comunicazione è arrivata ieri dalla Food and drug administration che prevede il ritiro di ben 19 lotti di Losartan Potassium Tablets USP 25 mg 50, and 100 mg prodotti dall’azienda farmaceutica Vivimed. Il farmaco è stato ritirato in quanto non è possibile escludere che l’uso prolungato possa sviluppare il cancro in alcuni pazienti.

Farmaco per la pressione alta cancerogeno

La scorsa settimana già erano stati predisposti ritiri dalla Fda, sempre inerenti a farmaci anti-ipertensivi Losartan della ditta Torrent Pharmaceuticals Limited. Il ritiro riguardava 36 lotti di Lorsartan potassium e 68 lotti di Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed. Tutti i farmaci ritirati contenevano tracce di sostanze cancerogene, in particolare è stata rilevata la presenza di Acido N-Metilnitrosobutyric’ in livelli superiori a quelli consentiti per la sicurezza della salute. Questi farmaci sono stati richiamati negli Stati Uniti.

Sei farmaci sono ancora in commercio con lo stesso principio attivo cancerogeno

In commercio ci sono farmaci con lo stesso principio attivo per i quali l’Aifa non ha diramato nessun allerta: Lortaan Card, Losaprex, Losartan Act ,Neolotan, Losartan Teva, Losaprex, e altri.

Leggi anche: Ritirati dalle farmacie otto antibiotici per effetti collaterali invalidanti, ecco la lista completa