Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro immediato dal commercio di tranci di verdesca congelati per la presenza di mercurio oltre ai limiti di legge come da regolamento europeo 1881/2006. I richiamo riguarda i Tranci di verdesca prodotti dall’azienda Panapesca Spa con il lotto R105; scadenza 30 ottobre 2020. Il prodotto è realizzato nello stabilimento dell’azienda PANAPESCA Spa, di via Mazzini n 31 a Massa e Cozzile (PT).

Si raccomanda di non far consumare il prodotto e di consegnarlo al punto vendita dove si è acquistato, per la sostituzione o il rimborso.

Pop corn contaminati da sostanza cancerogena, ritirati dal commercio: ecco marca e lotti