Salame affettato contaminato da Salmonella, ecco marca e lotto

Richiamo immediato di salame affettato Golfetta prodotto da Conad per possibile contaminazione da Salmonella. L’avviso è stato pubblicato sul sito Conad e interessa il lotto numero 26910002 con scadenza 08 maggio 2019. Il salame è stato prodotto dalla società Lavezzola Spa per il gruppo Conad, lo stabilimento dove è stato prodotto di via Gandiolo 2/A a Noceto. Si consiglia di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove si è effettuato l’acquisto per il rimborso o la sostituzione.

