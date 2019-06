Salame contaminato da Salmonella, ecco marca e lotto

Salame contaminato da salmonella, rischio microbiologico. È questo motivo che ha spinto il Ministero della Salute al diffondere il comunicato di allerta salute sul suo portale. Il prodotto soggetto al ritiro è il salame a marchio Santini, venduto in confezione da circa 1 Kg. con il numero di lotto 19041005. Le analisi hanno rilevato presenza di Salmonella spp.

Il salame richiamato è stato prodotto nello stabilimento di via Madre Teresa di Calcutta n° 1 a Torre Dè Picenardi, dalla ditta Santini Srl di Cremona.

Si consiglia di non consumare il prodotto e di consegnarlo al punto vendita dove si è acquistato, per la sostituzione o per il rimborso.

