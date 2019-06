Il Ministero della salute chiede il ritiro immediato della salsiccia dell’azienda F.B.M. Lavorazione carni, grave rischio microbiologico per contaminazione da Salmonella. Il richiamo è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata delle allerte alimentari. Nel comunicato si legge che il lotto sottoposto al ritiro è il numero 33491 con scadenza del 26 giugno 2019. La salsiccia contaminata è prodotta dall’azienda F.B.M. lavorazione carni presso lo stabilimento di Calci, in provincia di Pistoia, con sede operativa in via Trieste n° 17. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita dove si è acquistato per il rimborso o la sostituzione del prodotto.

