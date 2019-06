Sambuco: la pianta drenante e anti-cellulite

Il Sambuco, è una pianta che serve a combattere la cellulite e la ritenzione idrica, appartiene alla famiglia delle Caprifoliaceae, ed ha una forte efficacia drenante e anti-cellulite. Le sue bacche sono di colore nero-violetto dalle quali si ricava un succo a dir poco benefico, costituita da acqua e da vitamine, soprattutto A e C. Si trovano anche sali minerali importanti come calcio, potassio e magnesio, per non parlare poi delle antocianine e degli amminoacidi.

Sambuco: elisir per migliorare la digestione e il sistema immunitario

Tutti questi straordinari mix di principi nutritivi, agiscono sul colon e sul richiamo di liquidi verso il lume intestinale, così da fare in modo che ci sia un’importante efficacia drenante.

Il sambuco, grazie alla presenza di vitamine del gruppo B, rappresenta un elisir utile per migliorare la digestione, e la sua assunzione può rivelarsi un sostegno anche per il sistema immunitario.

Il succo di bacche di sambuco, si trova in commercio senza alcuna difficoltà, consigliabile acquistarlo in erboristeria, 100 grammi hanno un apporto energetico di poco superiore alle 70 calorie, la posologia consigliata è di due cucchiai quotidiani, che devono essere diluiti in bicchiere di acqua che sia calda o fredda non ha importanza.

In erboristeria si può acquistare anche dell’estratto secco, ottimo per preparare una tisana, preparazione semplice, se ne può assumere due/tre tazze di tisane al giorno.

Bacche di sambuco e mela verde: ricche di vitamina C

Le bacche di sambuco sono ottimi anche per ottimi centrifugati. Il mix di bacche di sambuco e mela verde è ottimo per chi vuole fare il pieno di vitamina C e prevenire l’invecchiamento.

Attenzione a non esagerare, ci sono delle controindicazioni, alleato contro stasi linfatica e cellulite, assunto in dosi eccessive, provoca nausea e vomito, sconsigliato in caso di malattie autoimmuni. Prima di iniziare a prenderlo, è sempre consigliabile consultare prima il medico curante.

