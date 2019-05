Si ingrassa di più quando si è stressati, ecco perchè

Si dice, che mangiare la pizza rende felice, mangiare il cioccolato fa bene, e mangiare piano aiuta la digestione e di conseguenza fa dimagrire. La notizia che ci aiuta a riflettere, e che mangiare quando si è stressati, fa ingrassare di più. Sappiamo anche che per combattere lo stress, è utile fare della corsa, l’importante è di non farla nei mobili della cucina o nei frigoriferi. Non è ancora del tutto chiaro il motivo per cui il cervello scateni questo meccanismo, infatti uno studio spiega come in mancanza di cibo porti ad una situazione stressante, quindi mangiare di più in questa situazione, porta un vantaggio in termini di sopravvivenza, ma non aiuta a non ingrassare.

Si ingrassa di più quando si è stressati: lo dimostrano gli studi

Ci sono stati degli studi fatti da ricercatori australiani che hanno preso riferimento e quindi studiato il comportamento, da due gruppi di topi. È stato rilevato, che in quelli che provavano situazioni di stress, un aumento di peso. Dall’altra parte, i topi rilassati, messi sulla bilancia, non avevano subito nessun aumento di peso. Questo perché l’ipotalamo, presente sia negli uomini che nelle cavie, e cioè la piccola area del cervello che controlla e regola l’appetito e la fame, in risposta allo stress, produce una molecola chiamata neuropeptide y in grado di stimolare l’assunzione di cibo.

Purtroppo si entra in un circolo vizioso, quindi, chi si sente stressato sente il bisogno di mangiare, magari alla ricerca di un dolce o di un qualcosa di salato, come consolazione. Proprio in questi casi che si rischia maggiormente di prendere peso.

