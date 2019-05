Sigillare le ferite si può: ecco il cerotto liquido

Gli scienziati della Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou, in Cina, hanno sviluppato una colla che fornirà ai chirurghi in futuro, molte più applicazioni. Stiamo parlando di un cerotto che appena incontra la luce, si indurisce. La sua funzione è di sopportare i carichi più elevati durante le operazioni sulle ferite. Questa struttura gelatinosa, che si trova in particolare nel tessuto connettivo, assicura l’elasticità della pelle e dei vasi sanguigni. Per la loro colla, i ricercatori sono riusciti a riprodurre la struttura del tipo di tessuto con acido ialuronico speciale e gelatina.

Innovativi cerotti per sigillare le ferite in modo rapido

Un sanguinamento interno causato da gravi lesioni o interventi chirurgici in ospedale può causare condizioni anche letali ai pazienti. A volte per i chirurghi risulta difficile chiudere nuovamente i vasi sanguigni, poichè fili e punti metallici sono estranei al corpo e devono essere inseriti nella struttura del tessuto, ed è per questo che si preferiscono questi innovativi adesivi speciali.

La prima caratteristica degli adesivi, è quella che non devono essere tossici. La loro applicazione è complicata in quanto vanno applicati su tessuto in movimento che di conseguenza si allunga e si contrae, inoltre devono resistere a carichi pesanti, aderire su supporti umidi e polimerizzare in fretta. La sua polimerizzazione è intelligente, reagisce sulla luce e impiega circa 20 secondi per asciugarsi.

Cerotto adesivo: test sugli animali

Prima che l’adesivo venga testato sugli essere umani, i ricercatori hanno testato il prodotto sui maiali. Nel test, sono stati in grado di fare fette da quattro a cinque millimetri in un’arteria carotide e un foro di circa sei millimetri di diametro nel cuore.

Di conseguenza, se i ricercatori riterranno l’esperimento riuscito, il cerotto adesivo potrebbero essere utilizzato nelle operazioni, così da semplificare le tecniche esistenti.