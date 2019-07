Sintomi del cancro visibili dalle mani: ecco di cosa si tratta

Uno studio effettuato da ricercatori britannici ha di recente rilevato che i sintomi del cancro sono rilevabili dalle dita ingrossate e unghie bombate e lucide. Questo è solo uno studio e non ci si può fare affidamento al 100 per cento. Secondo questo studio effettuato da scienziati britannici, se il paziente nota un calo improvviso del peso corporeo; è inappetente oppure prova repulsione a mangiare la carne; deve rivolgersi immediatamente a un oncologo.

Altri sintomi preoccupanti, sempre da come riporta lo studio, sono le unghie come il vetro di un orologio, le dita sottili come bacchette di una batteria. Questa tesi era già riscontrata da vecchi professori che hanno studiato i sintomi delle patologie oncologiche.

Altri fattori preoccupanti sono: pelle pallida, febbre persistente senza cause apparenti, stanchezza generale.

Sono sintomi molto generali e comuni, solo un’indagine approfondita e individuale può rilevare effettivamente se c’è da preoccuparsi.