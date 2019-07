Spaghetti: le 10 marche migliori e peggiori vendute in Italia, lista completa

La nuova ricerca su tante marche di spaghetti, sulla base di prezzo, etichetta, proteine, pesticidi, trattamento termico, tenuta di cottura, assorbimento del sugo, cottura e assaggio. Una cosa è certa, come si cucinano gli spaghetti in Italia e gli italiani, non lo sa fare nessuno, e con un pò di campanilismo, possiamo dire che stiamo parlando di una eccellenza nostrana. Quando andiamo al supermercato, di pasta in generale e quindi di spaghetti, ne troviamo tante di marche. Ma siamo davvero in grado di saper scegliere veramente qual’è la marca migliore? La scelta sembra semplice, ma non lo è. Per aiutare gli italiani a scegliere bene, sono stati esaminati da un laboratorio, 25 marche diverse di spaghetti, quelli che troviamo facilmente nei supermercati tutti i giorni e sono stati sottoposti a varie prove, tra cui l’assaggio. Sono stati chiamati per effettuare questo, i migliori chef, e secondo il loro giudizio sono venuti fuori, le 10 marche di spaghetti migliori.

I migliori spaghetti del 2019 in Italia

Per determinare la classifica qui di seguito, ha considerato il formato, quello da 500 grammi, dei prezzi, della chiarezza dell’etichetta, della presenza di proteine, micotossina e pesticidi, del trattamento termico, della tenuta di cottura, dell’assorbimento del sugo, della cottura dell’assaggio. Le migliori:

1)Rigorosa Pasta di Gragnano

2)Alce Nero Grano duro biologico

3)Saper di sapori Selex

4)La Molisana

5)Voiello

6)Fior Fiore Coop Pasta di Gragnano

7)Barilla

8)Italiamo Lidl

9)De Cecco

10)Esselunga Bio

Pasta contaminata da pesticidi, la classifica delle marche peggiori e migliori

I peggiori spaghetti del 2019 in Italia

1)Carrefour

2)Pasta Jolly

3)Granoro

4)Conad

5)Tre Mulini Eurospin

6)Pasta Reggia

7)Garofalo Pasta di Gragnano

8)De Cecco

9)Rummo

10)Delverde

Quali spaghetti comprare

Rigorosa Pasta di Gragnano non contiene nè pesticidi, nè Don. Piace molto agli chef e si comporta bene nella prova di assorbimento del sugo. Possiede un ottimo contenuto di proteine ed è ritenuto un prodotto di qualità. L’unico neo, il prezzo, un pò alto. Ottima qualità anche per Saper di Sapori Selex, zero glifosato e altri pesticidi, superata anche la prova cottura e assaggio.