Spinacine AIA ritirate dal commercio per frammenti di plastica: ecco lotti

A scopo precauzionali sono stati ritirati due lotti di Spinacine AIA e AIA Bigger SSL. Il ritiro è stato pubblicato sul sito della società AIA per possibile contaminazione con frammenti di plastica bianca. La notizia è stata riportata anche dalla Coop che commercializza il prodotto.

Spinacine: confezioni e lotti ritirati

Il prodotto si presenta nelle confezioni:

Bigger XXL da 280 grammi con numero di lotto 07258011 con scadenza 08 giugno 2019;

Spinacine AIA da 220 a 440 grammi, numero di lotto: 07258020 con scadenza 08 giugno 2019.

Avviso ai consumatori di non utilizzare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato per il rimborso o per la sostituzione. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Numero Verde 800.501.509 o scrivere a servizio.clienti@aia-spa.it.

