Tatuaggi fai da te: bruciare la pelle per decorarla è dannoso

Era una tendenza di qualche anno fa, in voga nel 2015 che, fortunatamente, sembrava essere sparita abbastanza rapidamente. Ma come tutte le tendenze negative e dannose per la salute ciclicamente torna, come sta accadendo ora: bruciarsi la pelle con i raggi del sole per lasciare un segno.

Grazie al veicolo dei social network la tendenza sta tornando prepotentemente in voga grazie alla diffusione delle immagini postate dagli utenti: in questo modo una notizia circola in modo quasi virale andando a raggiungere chiunque.

E proprio in questo periodo si stanno diffondendo le immagini di pelle umana bruciata dal sole su cui spiccano immagini bianche che rappresentano soli, stelle, loghi e quanto altro venga in mente a chi decide per la disumana pratica di decorare il proprio corpo.

Si tratta senza dubbio di una pratica molto dolorosa (bruciature dal sole ne conosciamo tutti) ma anche molto dannosa per il benessere della nostra pelle.

Tatuaggi – bruciature

Ecco come funziona questa barbara pratica: esponendo una parte del corpo al sole cocente estivo coprendo con un pezzo di carta sagomato della forma scelta, la parte coperta rimarrà bianca mentre il resto della pelle assumerà un malsano colorito rosso acceso. Mentre il resto della pelle si brucia, quindi, la parte coperta formerà la figura che si intende “tatuare”. In questo modo si ottiene l’illusione di un tatuaggio.

Su tale fenomeno diversi dermatologi hanno lanciato un allarme evidenziando che l’esposizione ai raggi UV al punto da provocare bruciature può danneggiare il DNA della pelle con conseguenze gravi e potenzialmente letali (l’esposizione al sole senza protezione, infatti, può triplicare il rischio di sviluppare un melanoma).

