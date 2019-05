Tiroide: attenzione a fertilità e cuore, sono a rischio

Iniziamo a dire che controlli frequenti e più attenzione per la propria salute, possono evitare malattie e disturbi, anticipandoli e curandoli. La tiroide è una vera e propria guardiana del nostro benessere, è la ghiandola situata alla base della nostra gola, basilare per la nostra salute, riesce ad influenzare lo sviluppo scheletrico e cerebrale, il nostro metabolismo e la salute della nostra pelle, ed è per questo che bisogna tenerla sempre controllata per evitare spiacevoli fastidi e malattie più gravi.

Tiroide e fertilità femminile

Una tiroide che non ha valori sani, può portare problemi anche alla fertilità femminile. I disturbi tiroidei colpiscono una donna su dieci, che spesso inconsapevoli di avere un problema ignorano i controlli, e di conseguenza, non ricevono un trattamento adeguato.

Il cuore, ad esempio, è un organo che viene colpito sempre più spesso dalle alterazioni tiroidee, un eccesso di ormoni infatti, può determinare un aumento del battito cardiaco e può far aumentare addirittura i rischi di un possibile ictus. Tiroide e cuore parlano tra loro e si influenzano a vicenda, ed è proprio per questo che bisogna tenere sempre i valori sotto controllo per evitare problemi di ipertensione o di arterie ostruite.

La tiroide bisogna controllarla costantemente, a volte anche valori all’apparenza normali, possono dare ugualmente disturbi o trasformarsi in qualcosa di grave con il passare del tempo.

Esenzione ticket per tiroide, quattro possibilità con codice 026, 027, 035, 056

La tiroide influenza il nostro fisico e la nostra mente

Ansia, irritabilità, cambiamento di umore e mancanza di concentrazione, sono solo alcuni sintomi che possono verificarsi per chi soffre di ipertiroidismo. La tiroide è collegata a tantissime parti del nostro corpo e riesce ad influenzare sia il nostro fisico che la nostra mente. E’ collegata ai disturbi d’umore e quindi porta alla persona malata ad essere incline a soffrire di sintomi depressivi.