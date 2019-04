Uova e colombe di Pasqua contraffatte e prodotti non idonei al consumo

Intensificati i controlli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel periodo di Pasqua. Il controllo realizzata con 862 ispezioni del settore alimentari: prodotti dolciari, uova di Pasqua di cioccolato e colombe pasquali e non solo. Le ispezioni hanno rilevato luoghi con forte carenze igieniche, le verifiche hanno interessato la vendita al dettaglio verso il consumatore finale. Gli esiti delle ispezioni hanno rilevato prodotti contraffatti venduti per artigianali a prezzi altissimi e invece il prodotto si è rilevato di bassa qualità e industriale, inoltre i prodotti sono risultati non idonei al consumo per le carenze igieniche rilevate.

Uova e colombe di Pasqua contraffatte

Ecco gli esiti pubblicati dai NAS: “irregolarità accertate presso 337 strutture ed aziende oggetto di ispezione (pari al 39%), la contestazione di 4.590 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 431 mila euro di sanzioni pecuniarie, ed il sequestro di complessive 273 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 2 milioni di euro”

Le maggiori irregolarità sono state rilevate sulla frode di commercio di uova e colombe pasquali, dichiarati come prodotti artigianali. Nelle strutture esaminate i locali sono risultati non idonei e con scarsa igiene, omessa tracciabilità e carenza nelle etichettature.

I controlli pasquali così definite dalle autorità, hanno terminato le ispezioni in tutt’Italia con 273 tonnellate di alimenti sequestrati in oltre 860 ispezioni a tutela del consumatore.

