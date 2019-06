Vaccini, la Chiesa Ortodossa russa contro l’obbligo

Alcuni legislatori russi hanno proposto delle legge che renderebbero, come in Italia, i vaccini obbligatori togliendo il diritto, ai genitori che non vogliono vaccinare i propri figli di poter scegliere.

Contro questa decisione, però, si è schierata la Chiesa Ortodossa rissa che con una dichiarazione si è opposta alla proposta di legge chiedendo ai legislatori di non attuare le modifiche proposte.

Il capo della Chiesa Ortodossa, Kirill, con la Commissione patriarcale sulla famiglia ha scritto una dichiarazione ribadendo i diritti dei genitori nel capo della salute dei propri figli.

Dichiarazione della Commissione Patriarcale sulla famiglia e protezione della maternità e dell’infanzia

La Commissione patriarcale per la famiglia, la maternità e l’infanzia ha ricevuto appelli per commentare la discussione pubblica sulle misure proposte dai singoli legislatori, rappresentanti dei dipartimenti governativi e specialisti, al fine di aumentare la copertura della popolazione – soprattutto i bambini – con vaccini preventivi.

Recentemente, in occasione di eventi di alto livello, sono state proposte le seguenti misure per la discussione pubblica, in particolare:

limitazione del diritto dei genitori al consenso volontario informato alla vaccinazione profilattica dei bambini o al loro rifiuto;

limitare i diritti dei bambini non vaccinati a frequentare le lezioni nelle organizzazioni educative;

introduzione di passaporti obbligatori di vaccinazione per bambini (compresi quelli elettronici) e che fissi in essi i motivi del rifiuto di queste o di altre vaccinazioni;

limitando la diffusione di informazioni che è fondamentale per la prevenzione dei vaccini.

A questo proposito, la Commissione patriarcale ritiene necessario dichiarare quanto segue:

“La Chiesa ortodossa ha costantemente un alto rispetto per le attività mediche, che si basa sul ministero dell’amore, volto a prevenire e alleviare la sofferenza umana”. Grazie ai progressi della scienza medica, anche nel campo della prevenzione, la prevenzione e il trattamento di molte malattie, così come il serio sollievo delle sofferenze che hanno portato alla gente, è diventato possibile.

La chiesa non valuta l’efficacia e il rischio di effetti collaterali di determinati interventi medici e farmaci specifici. Tale valutazione è oggetto di ricerche basate su standard scientifici di evidenza e discussioni accademiche gratuite di specialisti. Allo stesso tempo, “La Chiesa mette in guardia contro i tentativi di assolutizzare qualsiasi teorie mediche” , ricordando che le opinioni scientifiche sono sviluppate e sono sempre aperte a critiche valide, che possono portare a correzioni e, talvolta, revisione di idee familiari.

Allo stesso tempo, la Chiesa non può deviare dalla valutazione degli aspetti morali di questa sfera dell’attività umana. La sua posizione, in particolare, si basa sul seguente principio: “La relazione medico-paziente dovrebbe essere basata sul rispetto per l’integrità, la libera scelta e la dignità dell’individuo. La manipolazione dell’uomo è inaccettabile anche per il bene degli scopi più buoni “.

Innanzi tutto, la preoccupazione per il benessere dei bambini, inclusa la loro salute, è affidata da Dio ai loro genitori. Lo stato e la società dovrebbero rispettare la priorità dei diritti e delle responsabilità dei genitori, basata sulla presunzione della loro buona fede. I genitori dovrebbero prendere decisioni relative all’educazione dei bambini, alla loro istruzione e alla loro assistenza sanitaria. L’eccezione a questo principio può essere solo azioni deliberatamente malevole o criminali dei genitori.

Vale la pena ricordare che il riconoscimento nei sistemi giuridici di vari paesi della necessità di un consenso volontario informato all’intervento medico e il diritto di rifiutarlo era una conseguenza della condanna dei crimini nazisti nel processo di Norimberga, comprese le manipolazioni mediche obbligatorie e gli esperimenti hanno effettuato sulle persone. Da allora, il rispetto di questi principi etici e legali è diventato una caratteristica familiare di ogni società normale.

Questi principi sono riconosciuti dalla legge russa. Un certo numero di leggi federali proclama il diritto dei genitori a dare il consenso volontario informato all’intervento medico in relazione ai loro figli, comprese le vaccinazioni preventive, o di rifiutarlo.

È noto che, insieme al rischio di malattie infettive, esiste anche il rischio di gravi complicazioni – anche la morte – a seguito della vaccinazione profilattica. In una tale situazione, è il paziente stesso che dovrebbe fare la scelta. Nel caso di un bambino, i genitori dovrebbero fare la loro scelta in ciascun caso particolare, tenendo conto dei consigli e delle raccomandazioni degli specialisti, nonché di altre informazioni. Nessuno ha il diritto di fare questa scelta per loro, anche se guidata dalla comprensione ben informata del bambino.

La Commissione patriarcale ritiene che:

I genitori dovrebbero mantenere il diritto di prendere decisioni informate in merito alla salute dei loro figli, comprese le vaccinazioni preventive, senza subire alcuna pressione. La persecuzione dei genitori per l’uso di questo diritto è inaccettabile. I genitori non dovrebbero essere costretti in alcun modo a indicare le ragioni su cui si basano le loro scelte. Il fatto di un intervento medico o il rifiuto di esso dovrebbe rimanere un segreto medico protetto dalla legge. Il diritto dei bambini all’educazione, compresa la possibilità di studiare negli istituti scolastici, non dovrebbe essere limitato perché i loro genitori si sono rifiutati di effettuare vaccinazioni preventive per loro, eccetto nei casi in cui vi è il verificarsi di malattie infettive di massa o la minaccia immediata di epidemie . I genitori dovrebbero essere in grado di prendere le proprie decisioni, ricevendo e valutando in modo indipendente varie informazioni, incluse le informazioni critiche. Limitare la distribuzione delle informazioni critiche che influenzano la prevenzione dei vaccini non porterà ad un aumento della fiducia dei genitori nei professionisti e nel sistema sanitario. Tale fiducia sarà facilitata solo dalla fornitura onesta e aperta dei genitori con informazioni complete, verificate e affidabili, comprese informazioni sui rischi associati alla vaccinazione o vaccinazioni specifiche.

A tale riguardo, la Commissione patriarcale per la famiglia, la protezione della maternità e dell’infanzia non può sostenere le misure elencate in precedenza.