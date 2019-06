Virus Chikungunya: per la prima volta la zanzara tigre ha infettato gli umani

In allarme rosso la Spagna, il virus Chikungunya, creato dalla zanzara tigre, ha infettato gli esseri umani, la zona riguardante il virus, è nella provincia turistica di Alicante, sono stati infettati alcuni turisti provenienti dall’Islanda, si trovavano sulla Costa Blanca.

Virus Chikungunya: i primi casi in Spagna

Secondo gli esperti, questi sono i primi casi di infezione in Spagna, e per ora gli unici, tuttavia, sono state avviate tutte le misure e i controlli necessari. Il virus è trasmesso principalmente dalla zanzara tigre e dalla zanzara tigre asiatica. Secondo il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ECDC, il virus è diffuso in molti paesi africani e nel sud e sud-est dell’Asia, ma una rapida diffusione si è avuta anche in Centro e Sud America, e negli ultimi anni ha colpito anche in Europa, prima nel 2007 in Italia e poi in Francia.

Ha dichiarato un portavoce delle autorità di Valencia, che è il primo caso di infezione in Spagna, ed è noto che dal periodo di incubazione, che i pazienti devono essere stati punti durante le loro vacanze sulla Costa del Sol. Al rientro dal viaggio è stata diagnosticata la malattia. Le autorità islandesi hanno prontamente informato sia le autorità competenti centrali spagnole a Madrid, sia le autorità sanitarie regionali a Valencia.

Sintomi e cure

I sintomi della febbre Chikungunya sono, febbre alta, mal di testa e dolori muscolari, la maggior parte delle persone si riprendono completamente nel giro di una settimana. Risultano un pò più a rischio i malati cronici, donne incinte e neonati, le morti sono rare. Non esiste nessun vaccino ad oggi, l’ECDC raccomanda in generale i viaggiatori di proteggersi dalle punture di zanzare, come repellenti, vestiti lunghi e zanzariere.